"الرابطة الفرنسية" و"أسباب الإلحاد بين الشباب" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداعو التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ندوة مفتوحة للجمهور، تحت عنوان "أسباب الإلحاد بين شباب الجامعات وسبل مواجهتها".

هذا ويشارك في الحديث والنقاش بالندوة كل من: دكتور محمود الشال – كلية الآداب جامعة الإسكندرية، دكتور محمد علاء الدين – كلية الزراعة الإسكندرية، دكتور محمدعباس – كلية الدراسات الإسلامية للبنات دكتور سعيدالسقعان – وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، والقس بولس عوض الأمين المساعد لبيت العائلة المصرية، يقدم الندوة ويديرها دكتور إبراهيم الجمل – أمين عام بيت العائلة المصرية.

وتتناول ندوة "أسباب الإلحاد بين شباب الجامعات وسبل مواجهتها"، ظاهرة إلحاد بعض من الشباب المصري خاصة خلال العقد الأخير، وأسباب تحولهم عن الأديان، وتشريح للظاهرة وكيفية التصدي لها من خلال الحوار المجتمعي البناء.

ــ عرض فيلم "رابطة فرنسية" بنادي الحرية السينمائي

في سياق متصل، وفي أمسية جديدة من أمسيات نادي الحرية السينمائي، تستقبل قاعة السينما بمركز الحرية للإبداع، في السادسة مساء اليوم أيضاو عرض للفيلم الروائي الطويل The French Connection أو "الرابطة الفرنسية"، ويعقب العرض ندوة حول الفيلم يقدمها ويديرها الناقد الفني محمد كمال مبارك.

وفيلم "الرابطة الفرنسية" إنتاج أمريكي لعام 1971. عن رواية للكاتب روبن مور، وتبلغ مدة عرضه 104 دقيقة، من بطولة النجم العالمي جين هاكمان فيرناندو راي ــ روي شايدر وتوني لو بيانكو. ومن إخراج ويليام فريدكين.

تدور أحداث فيلم "رابطة فرنسية"، في قالب من الإثارة والغموض حول قصة حياة شرطين سريين يعملان في قسم مكافحة المخدرات في شرطة مدينة نيويورك، ويقوم هذان الشرطيان بكشف الخيوط الأولية لأكبر عملية تهريب ضخمة ورائها رجل أعمال فرنسي يقوم بدوره الممثل فيرناندو ري، يبدو الرجل لأول وهله أنه رجل مهذب، ولكنه في الحقيقة هو رئيس عصابة لتهريب المخدرات تعمل على تهريب المخدرات داخل سيارات فخمة من طراز لنكون .

كما تعقد في الثالثة عصر اليوم، بقصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ورشة إعداد الممثل والحكى وفنون المسرح تدريب وإشراف الفنان أحمد زكريا.

أما مركز إبداع بيت العيني فيستضيف في مقره الكائن خلف الجامع الأزهر، ندوة بالتعاون مع الوعى الأثرى تحت عنوان "الآثار الإسلامية على العملات الورقية"، بالإضافة إلي ورشة خط عربى، وذلك في الثانية عشر من ظهر اليوم الثلاثاء.