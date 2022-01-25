أسوشيتدبريس: سد النهضة والأزمة فى ليبيا على طاولة المفاوضات بين السيسى وتبون

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إنه من المتوقع أن يناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون قضايا استعادة السلام في ليبيا فضلا عن مناقشة ملف سد النهضة؟

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة أمس الإثنين في زيارة تستغرق يومين تركز على العلاقات الثنائية والاضطرابات في ليبيا.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تبون في مطار القاهرة الدولي ، بحسب مكتب رئيس الجمهورية.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى للزعيم الجزائري لمصر منذ توليه منصبه في أواخر عام 2019.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الزعيمين سيناقشان الاضطرابات في ليبيا المجاورة التي فشلت في إجراء أول انتخابات رئاسية الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء أن المشاورات الجزائرية المصرية تهدف إلى دعم إجراء انتخابات "تحافظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها".

كما ستتطرق المحادثات إلى الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مشروع السد الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل لاسيما وقد توسطت الجزائر لإيجاد حل للنزاع المستمر منذ سنوات.

يأتي هذا فيما اهتمت وسائل إعلام جزائرية بزيارة الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون إلى مصر، فى أول زيارة رسمية له إلى القاهرة منذ توليه الرئاسة، مشيرة إلى أبرز ملفات القمة المصرية الجزائرية المقرر أن تشهدها الزيارة بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى رأسها الملف الليبى والقضية الفلسطينية والقمة العربية المقبلة.

ووصفت صحيفة «لكسبريسيون» الجزائرية الناطقة بالفرنسية، القمة المصرية- الجزائرية بـ«العظيمة والمنتظرة»، موضحة أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى نظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون يسهم فى إعادة توزيع الأوراق وإصلاح الأزمات والاضطرابات السياسية القائمة فى العالم العربى.

وأوضحت أن القمة ستناقش وضع خطة عمل مشتركة لاستقرار ليبيا خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن مناقشة ملف سد النهضة، وتطورات القضية الفلسطينية، مع تأكيد التزام مصر والجزائر بمبادرة السلام العربية الهادفة إلى تحقيق سلام شامل على أساس حل الدولتين، ودعم جهود تدعيم وحدة الصف الفلسطينى، وتلبية احتياجات الشعب الفلسطينى الشقيق.