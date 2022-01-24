ضبط 4 تجار مخدرات بحشيش وأفيون وسلاح فى البحر الأحمر وأسوان

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 عناصر إجرامية بمحافظتي البحر الأحمر وأسوان وبحوزتهم كميات من الحشيش والأفيون المخدر وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، وبمشاركة مديريتي أمن (البحر الأحمر – أسوان) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي (قسم شرطة سفاجا – مركز شرطة أسوان) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإحرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

(عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة سفاجا، وبحوزته (156 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15.600 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون – طبنجة – عدد من الطلقات لذت العيار – خزينة لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

(3 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسوان) حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أسوان ، وبحوزتهم (30 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 7 هاتف محمول) وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1.900.000 مليون جنيه) تقريباً.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.