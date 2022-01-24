روشتة طبية عاجلة: التزموا باللقاحات ولا تستخفوا بأعراض أوميكرون

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، المواطنين من الاستخفاف بمتحور أوميكرون، مؤكدًا أن أعراضه المتوسطة لا تنطبق على الجميع فهناك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين تشكل عليهم تلك الأعراض خطورة كبيرة.

أعراض متحور أوميكرون

وأكد حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أنه يجب الوصول إلى مناعة القطيع في اللقاحات بأقرب وقت من أجل تعزيز مناعة المواطنين ضد فيروس كورونا .

وأضاف أنه يطمئن الجمهور المصري على الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مؤكداً أنه سيحضر المباريات قبل النهائية لكأس الأمم الإفريقية.

وذكر أن اللقاحات لا تعطي المناعة الكافية للمواطنين الذين يعانون من الأورام السرطانية ولهذا يتم توفير حقن لهؤلاء المرضى من أجل تعزيز المناعة لديهم لمدة 9 أشهر.