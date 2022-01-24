«الدستور» ينشر الموعد النهائي لانطلاق حلقات «أبو العروسة 3» وهذه أسباب التأجيل (خاص)

تصدر مسلسل «أبو العروسة 3» خلال الساعات الماضية، قائمة الأكثر تداولا في محرك البحث «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث الجمهور عن موعد انطلاق أولى حلقات الجزء الجديد، وقد قررت الجهة المنتجة من العمل تأجيل عرض حلقات الجزء الثالث إلى يوم السبت المقبل الموافق 29 يناير الجاري، بدلا من بعد غد الأربعاء، ويتلهف الجمهور لمتابعة الحلقات الجديدة، فمنذ الإعلان عن قرب إطلاق الجزء الجديد، وقبل البدء في عرض الحلقات حصريًا على شبكة قنوات «DMC»، تصدر المسلسل قائمة الأكثر تداولًا في محرك البحث «جوجل».

وعلم «الدستور» من مصدر خاص أنه قد تم تأجيل عرض حلقات الجزء الثالث من المسلسل، نظرا لتعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى توقف التصوير، واستئنافه لأكثر من مرة، وقد انتهى فريق العمل من تصوير ما يقرب من 65% من إجمالي الأحداث التي تدور في 45 حلقة متتالية.

وقد بدأ فريق عمل الموسم الثالث للمسلسل، تصوير أحداث العمل منتصف نوفمبر الماضي، داخل اللوكيشن الأساسي للمسلسل بمنطقة مصر الجديدة، حيث يسعى المخرج والمؤلف هاني كمال، للانتهاء من تصوير كافة المشاهد على قدم وساق، لدخول معظم أبطال المسلسل لتصوير أعمالهم الدرامية الرمضانية المقبلة.

تفاصيل أحداث الجزء الثالث

وأعاد مسلسل «أبو العروسة» بجزأيه الأول والثاني، صناعة حالة المشاهدة الأسرية والجماعية للدراما، في ظل ما يحمله من عناصر جذب وقصص عائلية اجتماعية واقعية، جعلت الجميع يعيش شغف انتظار إنتاج جزء ثالث منه، والجزء الثالث من تأليف وإخراج هاني كمال، والمسلسل دراما اجتماعية يتكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه حول الطبقة الوسطى، ويناقش العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية التى تدور داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع، كما يرصد المسلسل المشاكل والخلافات الزوجية التى تواجه الموظف الحكومي من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة، ومنذ الإعلان عن الجزء الجديد، بدأ الكثيرون يتحمسون لمشاهدته وتصدر المسلسل محرك البحث جوجل، لمعرفة موعد العرض وكافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل.

«أبو العروسة 3» يشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين، من بينهم: سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، أحمد صيام، محمود حجازي، ميرنا هشام، خالد كمال، كارولين عزمي، وفاء صادق، نور محمود، شريف بديع، هدير عبدالناصر، وعدد كبير من النجوم.