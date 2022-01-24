المتهم بقتل صديقه في الجيزة: «كنت عايز أخوفه»

أدلى المتهم بقتل شاب في المنيرة الغربية بالجيزة، باعترافات تفصيلية أمام رلجال المباحث حول الواقعة.

وقال المتهم إنه تربطه بالمجني عليه علاقة صداقة، ويوم الحادث تشاجر معه، بعد أن اعتدى على شقيقه.

وتابع المتهم أنه خلال المشاجرة وجه للمجني عليه طعنه بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته وفارق الحياة على الفور.

واشار المتهم إلى أنه لم يخطط لقتل صديقه بل كان يقصد الانتقام منه بضربه فقط، والثأر لشقيقه، قائلًا:"كنت عايز أخوفه"، وأرشد المتهم عن مكان السلاح الجريمة وتم ضبطه.

وتلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغًا يفيد بمقتل شاب متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة من سلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين لرئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، أن شاب يحمل جنسية دولة عربية، قتله شخص يحمل ذات الجنسية بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأجرى معاينة تصويرية لكيفية قتله الضحية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.