الإثنين 24 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12 عاطلًا بتهمة إحراز المخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

الامن
الامن

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في ضبط 12 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 عاطلا فى بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب والخانكة، وبحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش"، بالإضافة إلى 185 جراما من مخدر الحشيش، و280 جراما من الهيروين المخدر، و200 جرام من مخدر البودر، و200 جرام من مخدر الأيس، و100 جرام من مخدر الإستروكس، و30 جراما من مخدر الشادو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

لأجهزة الأمنية القليوبية 12 عاطلا حملة أمنية المواد المخدرة الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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