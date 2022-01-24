الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اختتام سلسلة ندوات أسبوع الكتاب المقدس في المركز الكاثوليكي للإعلام

كنيسة
كنيسة

عقدت في المركز الكاثوليكي للإعلام الندوة الثالثة لإطلاق أسبوع الكتاب المقدس تحت عنوان «الشركة في الكتاب المقدس».

شارك في الندوة رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، المطران أنطوان نبيل العنداري، راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبدو أبو كسم، أستاذ مادة الكتاب المقدس في جامعة القديس يوسف الأب سمير بشارة اليسوعي.

قدم للندوة المطران العنداري وقال إِن كلمة الله، بحسب تعبير قداسة البابا فرنسيس، هي رسالة الحب التي كتبها لنا ذلك الذي يعرفنا أَكثر من أَي شخص آخر. إِن كلمة الله لنا تسمح لنا أَن نلمس قرب الله منا كما يقول سفر تثنية الاشتراع، ليس بعيدا عنا، ولكنه قريب من قلوبنا كلمة تبعث فينا السلام، ولكنها لا تتركنا بسلام. إِنها تفعل فعلها، إِنها كلمة تعزية وكلمة توبة تزرع فينا الرجاء. كلمة تملك قوة خاصة تؤثر فينا بطريقة شخصية ومباشرة.

وأضاف أنها رسالة حب تجعلنا نسمع صوت الرب، نرى وجهه، وننال روحه. عندما نقرأها تقربنا من الله وتقرب الله منا. إِنها الكلمة التي تبعث فينا الشجاعة في مسيرة الحياة بالرغم من كل الصعوبات والمعاناة. ولا ننس أَبدا قول الرب لنا: " أنا هو لا تخافوا".

 

وسائل الاعلام البابا فرنسيس اللجنة الاسقفية قداسة البابا فرنسيس مدير المركز الكاثوليكي بابا فرنسيس الش المطران ميشال عون المطران ميشال

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