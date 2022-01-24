حبس سائق سودانى الجنسية فى اتهامه بقتل شاب بالجيزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس سائق سودانى الجنسية ٤ أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل شاب، كما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة .

وكانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة أحد الأشخاص شاب في العقد الثاني من عمره يحمل جنسية دولة السودان، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا بقيام سائق يحمل نفس الجنسية بالاعتداء على المتوفي بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة منذ شهر نشبت بين المتهم وشقيق المتوفي وتجددت بين المتهم والمتوفي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وباستهداف المتهم بمأمورية أمنية برئاسة الرائد مصطفي الدكر معاون أول مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، أسفرت عن ضبطه والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم اقتياده الي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.