رفع حالة الطوارئ بمستشفيات المنيا احتفالًا بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن استمرار حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة المنيا، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وأكد وكيل الوزارة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ومنع الإجازات بالمستشفيات والمنشآت الصحية طوال فترة الاحتفالات، وتشديد الرقابة والمرور على مدار الساعة لجميع المنشآت الصحية.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للقيادة السياسية ولجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة أعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.