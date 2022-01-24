المشدد 7 سنوات لسائق لودر تسبب فى مصرع سيدة وإصابة نجلها بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار محمود خليل، اليوم الإثنين، بمعاقبة سائق لودر بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليه، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغا وقدره مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني، وذلك لقيامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ولتسببه خطأ في قتل سيدة وإصابة صغيرها.

وأوضحت المحكمة، فى حكمها، أنه كان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بأن قاد مركبة نقل ثقيل "لودر" حال كونه متعاطيا مخدر "الحشيش"، عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث فاصطدم بالمجني عليها وأحدث ما بها من إصابات ثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها.

وتابعت أن المتهم تسبب خطأ في إصابة الطفل المجني عليه نجل المتوفاة إلى رحمة الله، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بأن قاد مركبة نقل ثقيل "لودر" حال كونه متعاطيا مخدر الحشيش، عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، فاصطدم بالمجني عليه وأحدث ما به من إصابات.