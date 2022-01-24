الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه إثر اصطدام قطار به بسوهاج

جثة
جثة

تبلغ لمركز شرطة سوهاج، اليوم الإثنين، باصطدام قطار بطالب وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما أدي لوفاته، تم تحرير محضرًا بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

ورد بلاغ إلى مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة طالب عقب اصطدام قطار به بدائرة المركز تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة.

وبالفحص تبين إصطدام قطار إسباني أسوان – القاهرة بطالب عمره 19 سنة طالب ويقيم دائرة مركز المراغة حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما أدى لوفاته تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات وبسؤال والد الطالب المتوفى 54 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بعظام الجمجمة" ولا توجد شبهة جنائية.

 

سوهاج قطار السكة الحديد مدير امن سوهاج اصطدام قطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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