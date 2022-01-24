اعتقالات وإصابات في احتجاجات على قيود كورونا فى بروكسل

استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات ضد قيود كوفيد-19 هنا في بروكسل .

وقالت السلطات البلجيكية إن نحو 50 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج في شوارع العاصمة البلجيكية. واستخدم رجال الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بعد اندلاع اشتباكات عنيفة عندما بدأ المتظاهرون في إلقاء صناديق القمامة والحواجز وغيرها من المقذوفات على الشرطة.

وقامت الشرطة باعتقال نحو 70 شخصا وتم نقل 3 ضباط و12 من مثيري الشغب إلى المستشفى، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو قوله مساء الأحد في أعقاب الاحتجاجات إن "مجتمعنا لن يقبل أبدا العنف الأعمى".

وكتب عمدة بروكسل فيليب كلوز على موقع ((تويتر)) "يوم صعب في بروكسل. لا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات الجسدية التي تعرضت لها الشرطة. وبالتشاور مع المدعي العام للملك، سنبذل قصارى جهدنا لتحديد الجناة".

كما دعا المنظمون، الذين قيل إن مطلبهم الرئيسي هو إجراء "نقاش عام حقيقي حول الإجراءات"، متظاهرين من دول أوروبية أخرى. وشوهدت الأعلام الهولندية والبولندية والفرنسية والرومانية وسط الحشد.

واستمر عدد الإصابات بكوفيد-19 في الارتفاع بشكل حاد في بلجيكا. وأعلنت الحكومة يوم الجمعة عن إدخال مقياس من ثلاثة رموز ملونة لقياس مدى خطورة الوباء سيدخل حيز التنفيذ في 28 يناير.

وفي نوفمبر الماضي، شارك ما يقرب من 35 ألف متظاهر في تظاهرات في بروكسل بدأت سلمية لكنها تحولت فيما بعد إلى أعمال عنف.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.