هولندا.. العثور على رجل اختبأ داخل حجرة عجلات طائرة للسفر

اكتشفت السلطات الهولندية مسافرا متسللا على قيد الحياة، اختبأ وراء العجلة الأمامية لطائرة شحن في مطار شيفول بأمستردام.

وقالت المتحدثة باسم المطار ويليمايك كوستر، حسب شبكة CNN الأمريكية، إن الرجل كان كان مختبئا لأكثر من 11 ساعة منذ أن غادرت الطائرة مطار جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية جوان هيلموندز إن "طاقم المطار اكتشف في البداية شيئا يبدو وكأنه شخص وأبلغ السلطات على الفور".

وأضافت أنه "عند الوصول إلى مكان الحادث، أكدت الشرطة الهولندية وخدمات الطوارئ أن الرجل ما زال على قيد الحياة ولكن درجة حرارة جسمه منخفضة".

وتابعت: "لقد فوجئنا بالعثور على هذا الرجل ، لكننا فوجئنا أكثر بكونه على قيد الحياة بعد أن حلقت الطائرة لأكثر من 10000 كيلومتر في درجات حرارة شديدة البرودة".

ولفتت إلى أن الرجل تلقى الإسعافات اللازمة ثم نقل إلى مستشفى في أمستردام.

وأوضحت أنه عند تعافيه سيتم نقله إلى مركز طالبي اللجوء (AZC) حيث سيتم تحديد وضعه إذا كان يبحث عن اللجوء أم لا.

وأشارت الشرطة الهولندية إلى أن متوسط ​​أوقات الرحلات بين جوهانسبرغ وأمستردام يبلغ حوالي 11 ساعة، وإذا توقفت الرحلة في كينيا فستستغرق عدة ساعات إضافية.

وعلى صعيد آخر، سجلت هولندا 41 ألفا و312 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 15 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في هولندا كانت يوم 19 يناير الجاري، بواقع 70 ألفا و36 إصابة، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 7 أبريل 2020، بواقع 234 وفاة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و 802 ألف و801 إصابة، والوفيات إلى 21 ألفا و689 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 32 مليونا و528 ألفا و 802 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.