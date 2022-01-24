الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غاز المدفأة وراء مصرع قارئ القرآن وزوجته ونجله بالبحيرة

الشيخ سيد أحمد عيسي
الشيخ سيد أحمد عيسي

أكد الدكتور رضا بكر مدير مستشفى إيتاى البارود، أن سبب الحادث المروع الذي راح ضحيته قارئ القرآن وزوجته ونجله وأصيب ٩ من أفراد أسرته بالبحيرة؛ هو استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون من مدفأة كان المجنى عليهم يجلسون بجوارها للتدفئة من برودة الطقس.

 

كما أكد مدير مستشفى ايتاى البارود فى تصريح الدستور أن حالة جميع المصابين مستقره، ويتم تلقى العلاج اللازم، مشيرًا إلى أنه سيتم التصريح للمصابين بالخروج عقب استكمال العلاج اللازم.
 

وانتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة بمركز شبراخيت التابعة لنيابة جنوب دمنهور، برئاسة المستشار لؤى ابراهيم ابو سكينه بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، لمعاينة جثث الشيخ سيد احمد عيسى قارة القران الشهير ، وزوجته ونجله طبيب الأطفال بمستشفى شبراخيت العام الذي عثر عليهم داخل منزلهم جثث هامدة نتيجة حالة تسمم.

 

وكانت" الدستور" قد حصلت  على أسماء المصابين بحالة التسمم التى شهدتها قرية لقانة، التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة ، والتى راح ضحيتها الشيخ سيد أحمد عيسى قارء القرآن الشهير، وزوجته ونجله طبيب الأطفال بمستشفى شبراخيت العام، وهم كلًا من:" ندي وائل سيد أحمد عيسي، 8 سنوات، أحمد وائل سيد أحمد عيسي، 5 سنوات، نهلة أحمد البنا، 35 عامًان ياسمين عادل المزين، 42 عامًا، ميار وائل سيد أحمد عيسي، 12 عامًا، أحمد محمد سيد أحمد عيسي، 3 سنوات، فريدة محمد سيد احمد  عيسي، سنتان، سلمي محمد سيد احمد عيسي، 7 سنوات، عمر محمد سيد احمد عيسي، 8 سنوات"، وجميعهم مقمين بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت.

وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى شبراخيت العام وتحرير المحضر اللازم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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