تكثيف الأعمال بمنظومة الطرق للإرتقاء بمستوى الخدمات فى العاشر من رمضان

كشف المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن أنه جار تكثيف منظومة رفع كفاءة وجودة الطرق بالمدينة ودعم سبل الإرتقاء بها، مؤكدًا على استمرار تكثيف الجهود المبذولة من أعمال تطوير منظومة الطرق "الأسفلت" بالمنطقة الصناعية سعيًا للإرتقاء بمستوى الخدمات ورفع كفاءة مستوى ما يضمن تيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية.

وأضاف عمران، أن تطوير الطرق يأتي تمهيدا لافتتاح قسم مرور مدينة العاشر من رمضان الجديد بالمنطقة لتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار رئيس الجهاز إلي أنه يجري على قدم وساق تنفيذ أعمال الطرق بالحي السابع عشر، مشددًا على شركات المقاولات المتخصصة بتنفيذ أعمال الطرق بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفائة كافة الطرق بالمدينة تباعا ولربط المجاورات السكنية لسهولة حركة المواطنين بين الأحياء.

كما أكد أنه جار تنفيذ رفع كفاءة أعمال الإنارة بالمنطقة الصناعية مع استمرار أعمال الصيانة للأعمدة بالشوارع والأحياء.

وعلي صعيد آخر شدد رئيس الجهاز على أدارة التنمية بتكثيف اعمال النظافة بشكل مستمر بالمنطقة الصناعية وبالشوارع والميادين بكافة أنحاء المدينة أولًا بأول خلال فترات اليوم بشكل متتالي للحفاظ على المظهر العام ولتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وظهور المدينة بصورة لائقة.

وأردف عمران أنه، تمت إزالة العديد من المخالفات البنائية وأيضا المحلات التي قامت بتغيير نشاطها دون تراخيص جديدة أسفل القطع السكنية أو العمارات، حيث قامت إدارة الأحياء السكنية بالاشتراك مع إدارة النظافة بإزالة شروعا في بناء توسعات بالمخالفة للقانون لعدد ٤ قطع سكنية بالحي الثاني عشر وهم قطعة ١٠٤ قطاع متر مكعب بالحى 12، والقطعة ١٩٥ قطاع ج٣ بالحي12 ، والقطعة ٥٧ قطاع ه بالحي 12، والقطعة ٢٣٨ قطاع ه بالحي الـ12، لافتاُ إلى أنه تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع التواجد المستمر من مسئولي الاحياء.

ووجه المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بالمتابعة اليومية بالمناطق والأحياء التالية: الحي الأول الحي الثالث والحي الخامس عشر، بالإضافة لتكثيف أعمال النظافه تباعا علي مستوي المدينة.