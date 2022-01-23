الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تنصح بعدم جلوس الأطفال أمام التلفزيون أكثر من ساعة

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

نصحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أولياء الأمور بعدم السماح للأطفال خاصة الذين تتراوح أعمارهم من ٣ إلى ٤ سنوات، بالجلوس أمام التلفزيون لأكثر من ساعة حتى لا يؤثر على تركيزهم، وخاصة خلال فترة الامتحانات.
وقدمت الهيئة بعض الإرشادات التي يجب على الطلبة الالتزام بها أثناء فترة الامتحانات، لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا.
وأشارت الرعاية الصحية إلى ضرورة غسل اليدين طول اليوم أو عند لمس أى مواد غريبة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية.
كما نصحت بضرورة ترك مسافة بينك وبين أصدقائك بمسافة لا تقل عن متر، وعدم مشاركة الأصدقاء أدواتهم الشخصية، وتطهير اليدين بالكحول بشكل مباشر.

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