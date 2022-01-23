الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
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فن

أحمد بدير لـ«الدستور»: «نقل عام» يضع حلولًا جذرية لمشكلة الكثافة السكانية

أحمد بدير
أحمد بدير

أعرب الفنان الكبير أحمد بدير، عن فخره بالمشاركة في أحداث مسلسل «نقل عام» بطولة النجم محمود حميدة، والمقرر انطلاق أولى حلقاته يوم السبت المقبل الموافق ٢٩ يناير، حصريا على شبكة قنوات ON.

وأكد «بدير» أن السيناريو كان سببًا في موافقته على المشاركة في بطولة المسلسل، خاصة وأنه مكتوب بحرفية شديدة على يد المؤلف وليد خيرى، ويعتبر دراما اجتماعية مليئة بالأحداث المتشابكة مليئة بالتشويق والغموض، مما يجعل المشاهد متحمس لمشاهدته دون ملل.

وقال «بدير» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه يجسد دور شقيق الفنانة سوسن بدر، مشيراً إلى أنه يدعمها ويساندها هي وبناتها طوال أحداث المسلسل، وتتوالى الأحداث.

ويناقش المسلسل عددٍ من القضايا أبرزها «الانفجار السكاني» التي يتم طرحها بشكل مميز من أجل إيجاد حلول جذرية، وتمنى بدير أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

«نقل عام» 

أول تعاون مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و شركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز؛ ويعد العمل الأضخم انتاجيا خاصة انه يضم نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم محمود حميدة، وسميحة أيوب، وسوسن بدر، ودينا، وأحمد بدير، ومحسن محي الدين، ونيكول سابا، وأسعار فهمي، وريم البارودى، وميريهان حسين، نور خالد النبوى، محمد محمود عبد العزيز، وكريم عبد الخالق، وغيرهم

الفنان احمد بدير تفاصيل مسلسل نقل عام موعد عرض نقل عام تفاصيل دور أحمد بدير فى نقل عام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ريمون مقار

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وائل لطفي

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