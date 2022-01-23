أول متسابقة محجبة في مسابقة ملكة جمال العالم ضمن الأربعين الأوائل

صعدت خديجة عمر أول متسابقة في مسابقة ملكة جمال العالم محجبة، وأول من مثلت بلدها الصومال إلى قائمة أفضل 40 متسابقة.

تم اختيار ملكة جمال الصومال من قبل الحكام إلى جانب مشاركين من إندونيسيا وسريلانكا وأيرلندا وماليزيا والصين وأيسلندا، وتم الإعلان عن ملكة جمال الفلبين وملكة جمال الهند في قائمة الخمسة عشر الأولى، إلى جانب سيدات من إنجلترا والولايات المتحدة ونيبال

وصلت متسابقات ملكة جمال العالم إلى فندقهم في ريو جراندي، بورتوريكو، هناك 98 مرشحًا يتنافسون على التاج هذا العام، وكتب عمر على إنستجرام بينما تم الإعلان عن أفضل 40 اسمًا: “لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى فخري بالمراحل التي تخطيناها هذا العام والماضي.. الصومال صنعت الكثير من التاريخ وما زالت تفعل ذلك.”

“لقد أظهر لي تحقيق أعلى 40 مكانًا أن العمل الجاد يؤتي ثماره حقًا وكيف تتحقق الأحلام حقًا.. إلى كل من دعمني خلال هذه الرحلة، سأكون ممتنًا إلى الأبد. .إلى بلدي وفريقي، أشكركم على إعطاء لي هذه الفرصة، سأبذل قصارى جهدي للمواصلة، وحتى تكونوا فخورين بي”.

توجت سينج ملكة جمال جامايكا وورلد 2019 بلقب ملكة جمال العالم في عام 2019 لكنها احتفظت بلقبها بعد إلغاء الحدث في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، ستقام نهائيات 2021 الآن في بورتوريكو في 16 مارس.

تود جوليا مورلي رئيسة اللجنة المنظمة للمسابقة وفريقها في ملكة جمال العالم أن ينتهزوا هذه الفرصة الشكر جميع المتسابقات من 97 دولة الذين ساهموا كثيرًا في حدث هذا العام، نحن حزينون لأنكم لا تستطيعون العودة إلى النهائي، لكننا نأمل حقًا أن كل دولة ستنضم إلينا عبر الإنترنت يوم 16 مارس.

في حين أن هؤلاء الأربعين سيتقدمون في المنافسة، فإن جميع المتسابقات الـ97 في مسابقة ملكة جمال العالم في 2021 سيشاركن في نهائي ملكة جمال العالم رقم 70، والذي سيتم بثها على الهواء مباشرة.