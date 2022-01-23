نادي زفتي الرياضي ينظم حفل تأبين للراحل المستشار حسن شاهين

نظم نادي زفتي الرياضي بالغربية، حفل تأبين للراحل المستشار حسن شاهين، أحد شيوخ المحامين بالمحافظة، الذي وافته المنية خلال عملية الإدلاء بصوته خلال انتخابات النادي التي انتهت الأسبوع الماضي.

حضر حفل التأبين أعضاء نقابة المحامين بزفتي وأعضاء مجلس إدارة النادي المنتخبين حديثًا، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية ولفيف من محامين الغربية.

وألقى رفعت العويل رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، كلمة أشار فيها أن حضورهم جميعًا أقل تقدير للراحل وأبناءه ومحبيه قائلا، «إنه من أسس مدرسة القوة الناعمة، وعلى عزم سيخلفونه على نفس دربه في الحياة»، ووجه كلمته بالشكر لجميع الحضور لتشريفهم حفل تأبين الراحل».

تأبين للراحل المستشار حسن شاهين

وفي كلمة للشيخ عاطف عاشور، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بزفتي، «انه كان على علم به بأخلاقه وإنجازاته وخدمته لأهل زفتي، يدافع عن حقوق المظلومين لا يقبل الجدال، أضاف علينا سيرة ذاتية نفتخر بها بجهده للقضايا العامة خاصة بقضايا الميراث، فكل على معرفة بالراحل يعتبرهم الراحل أبناءه يرعاهم ويقدم له النصيحة»، لافتًا إلى انه تعلم منه الحلم والهدوء التعامل الحسن وإنه من ضمن النخبة التي لا تكل عن خدمة المجتمع، وأنه شخصية متكاملة من الناحية الإنسانية والمجتمعية يخدم بدون مقابل حبًا في أهله ومحبيه.

تأبين للراحل المستشار حسن شاهين

وتحدث ممثل الكنيسة، القس تيموثاوس، راعي كنيسة أبو سفين الأثرية بزفتي، عن دور الراحل خلال مشواره العملي، وضرب المثل في الحياة والموت وكيف تبقي سيرة الانسان العطرة.

وتحدث حسام جبر، عضو مجلس ادارة النادي، موضحًا ان هذا التأبين، هو بداية عمل المجلس الغير رسمية حيث لم يتم اعتماد نتيجة الانتخابات رسميًا، وانه والمجلس يتشرفون ببدء عملهم في النادي بتأبين الراجل المحترم صاحب الاخلاق الحميدة الذي توفي عقب الإدلاء بصوته وسقط داخل النادي، موجهًا الشكر للجميع علي الحضور.

تأبين للراحل المستشار حسن شاهين

وفي ختام الحفل تقدمت اسرة الراحل بالشكر إلى جميع الحضور وان الراحل كان ابا لكل المحامين ويعشق الجميع ولم يتردد لحظه في خدمه كل المحامين وكان نهرا للعطاء قابله المحامين بسيل من الحب الجارف، وتقدم مجلس ادارة النادي، بقيادة مصطفي الشوربجي رئيس المجلس، وحسن ثابت نائب الرئيس، ببعض الهدايا التذكارية لأسرة الراحل، حضر الحفل أعضاء مجلس الإدارة الجديد وليد عاصم وايمن العشري وطارق الصيفي والسيد الجز ونجوى كشك واحمد البشلاوي واحمد السباعي.