الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس برلماني سابق تشاجر مع طليقته بسلاح ناري في التجمع

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حبس برلماني سابق، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتشاجر مع طليقته بسلاح ناري في منطقة التجمع، وإصابة شقيقها بطلق ناري في القدم.

كان تم التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وأصابت طلقة منه أحد طرفي المشاجرة، فيما أمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة حال وجودها، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة، واستعجال وصول تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

ودلت التحقيقات على أن خلافات زوجية وراء مشاجرة عضو مجلس نواب مع طليقته وأشقائها وتطورت المشاجرة واستخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص منهم عضو مجلس النواب السابق وطليقته وأحد أشقائها، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج تحت حراسة أمنية. 

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس إخطارًا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة وسماع دوى رصاص ومصابين بالقرب من مسجد فاطمة الشربتلي.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما وأسفرت عن إصابة شخص بطلق ناري بالساق اليمنى، وآخر بكدمة شديدة بالرأس وسيدة مصابة بكدمات في الوجه، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حبس نيابة متهم برلماني مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنتهى من مشروع هوية أسوان 2022

حقيقة توافر وظائف لخريجى الهندسة بالهيئة العامة للبترول

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

«المركزى»: الخميس إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الشرطة

«مصر كابيتال» و«فوري» تطلقان صندوق «فوري يومي» للسيولة بالجنيه لخدمة المستثمرين الأفراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

علي سعدة

حليب السلاحف

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات