السيناريست مصطفي حمدي: تميز أبطال العمل عامل أساسي لنجاح «أنا وهي»

تصدر مسلسل "أنا وهي" ترند موقع التغريدات "تويتر"، خاصةً بعد أن وصلت الأحداث إلى ذروتها بين حاتم وهنا الزاهد بطلي المسلسل، والذي يُعرض حاليًا على قناة "CBC" ومنصة "Watch It".

وقال الكاتب والسيناريست مصطفى حمدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سعيد برد الفعل من قِبل روّاد "السوشيال ميديا" وتصدر المسلسل منذ عرضه على شاشات التلفزيون وحتى الآن، لمحركات البحث الإلكتروني، والترند، لافتًا إلى أنه كان يتوقع هذا، و وتابع التعاون مع كل طاقم العمل مميز، وكانوا عامل أساسي في نجاح المسلسل بالطريقة دي، فهم عناصر أساسية وروحهم لايقة على الشخصيات وقادرين يتقونها بسلاسة شديدة، فكرة السهل الممتنع، ومبسوط بالشغل معاهم جدًا".

وأضاف الكاتب والسيناريست مصطفى حمدي: "الحمد لله على النجاح بهذا الشكل والطريقة، فوجود ممثلين كبار والناس بتحبها كان مخليني ضامن النجاح بعد توفيق ربنا"، متوجهًا بالشكر إلى شركة الإنتاج التي وفرت الميزانية للمسلسل ليخرج بهذا الشكل اللائق والمميز.

- المسلسلات ذات الحلقات القصيرة وفرت فرصة عودة نجوم كبار للشاشة

وعن المسلسلات ذات الحلقات القصيرة، قال: "المسلسلات اللي من النوع دا على قد ما بتكون مميزة وحلوة وسريعة على المشاهد بس بتكون مجهدة، وفتحت باب لظهور ناس كتير جدًا، ومؤلفين ومخرجين متميزين، ووفرت فرصة عودة نجوم كبار للشاشات من جديد".

وأضاف تكمن نقاط الجذب في مسلسل "أنا وهي" في كون الثنائي سليم (أحمد حاتم) وهند (هنا الزاهد) شخصيتين متضادتين في كل شيء، ولكل منهما اضطراباته النفسية التي تجعله ينفر من الآخر، ليشتبكا سويًا في صراع مستمر، ولكنهما يحاولان التغلب على عقدهما النفسية بالزواج المؤقت الذي اقترحه عليهما طبيبهما النفسي أشرف عبد الباقي.

وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يضطر "سليم" و"هند" إلى إتمام الاتفاق حتى نهايته وهو الطلاق، ليفاجأ الإثنان بأن العلاقة بينهما ليست مجرد اتفاق صوري بل هو أعمق وأكثر تعقيدًا من ذلك.

مسلسل أنا وهي

مسلسل “أنا وهي” ظهر ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة لدى الجمهور، وحاليًا يتواجد بشكل منفرد في القائمة التي خلت من تواجد أي مقاطع لأعمال درامية تعرض حالياً.