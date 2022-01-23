الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
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فن

الصور الأولى لأبطال مسلسل «ولهان» في كواليس التصوير

منذر رياحنة مسلسل
منذر رياحنة مسلسل ولهان

أفرجت الجهة المنتجة لمسلسل "ولهان" عن الصور الأولى لأبطال العمل خلال كواليس تصوير أدوارهم.

وظهر في صور كواليس التصوير كل من منذر رياحنة ومحمد نجاتي ومحمد رضا وريم أحمد و حامد الشراب وبسنت النبراوي و إيمان رجائي.

 مسلسل ولهان

المسلسل يتكون من ١٠ حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب و إثارة، وتم الانتهاء من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداثه، الذي يتم تصويره حاليا على قدم وساق، ووفرت جهته المنتجة كل الإمكانيات اللازمة للمسلسل وأبطاله لخروج العمل بأفضل شكل و صورة وواقعية أمام الجمهور وعشاق الدراما.

 مسلسل ولهان

كان مخرج العمل بلال العربي، قد قال في تصريحات صحفية، عن الليلة المرعبة التي عاشها مع أبطال "ولهان" الخميس الماضي ، مؤكدا أن هذه الأصوات التي سمعوها خلال التصوير.. أقرب لأصوات الجن.

 مسلسل ولهان

وتابع أن هناك غرفة بالكامل داخل الفيلا، تم الاستعانة بها خلال تصوير المسلسل، كتب على جدرانها تعاويذ حقيقية من كتب استدعاء للجن مثل "شمس المعارف"، و"البلهان"، وكتاب" اللؤلؤ والمرجان في تسخير الجان".

 مسلسل ولهان

وأضاف أن مسلسل "ولهان" يعد تجربة درامية مختلفة وأحداثه تحمل الرعب والتشويق والإثارة، متمنيا أن ينال المسلسل عند عرضه إعجاب المشاهدين.

 مسلسل ولهان

 

 مسلسل ولهان
 مسلسل ولهان
 مسلسل ولهان
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