انتخاب الأرشيمندريت خاريتون كأول أسقف كونغولي على إيبارشية أسقفية كانانجا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه تم انتخاب الأرشيمندريت خاريتون موسونجاي من جوما، كأول أسقف كونغولي على إيبارشية أسقفية كانانجا من الكونغو.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المتروبوليت مكاريوس، مطران نيروبي وسائر كينيا، ترأس القداس الإلهي بمناسبة تذكار شفيعه القديس مكاريوس الكبير في مصلى إكليريكية القديس مكاريوس، بحضور جميع الأطفال والمعلمين والعاملين، وبعد القداس الإلهي أعد على شرفه كهنة كيامبو مائدة غذاء, وقدموا لنيافته صورة شخصية له، متمنين لأبيهم الروحي سيادة المطران مكاريوس عيدًا سعيدًا ومباركًا.

من جهة أخرى أرسل الأسقف نيوفيتوس، أسقف نيري وشرق كينيا رسالة الى شعب الأسقفية، قال فيها إنه "بعد توقف العمل لبعض الوقت في بناء سكن القديس أنطونيوس للفتيات خلال دراستهن، أعاننا الرب على استكمال البناء، وهي لم تكن أبدًا مهمة سهلة ولكن الرب يوفرها من خلال شعبه، ليتشفع لنا القديس أنطونيوس العظيم لنجعل هذا المكان مدينة لله كما جعل هو الصحراء مدينة الله، شكرا لكم يا شعب الله على مساعدتنا في بناء سكن بناتنا".