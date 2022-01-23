الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
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محافظات

انتظام أعمال الامتحانات لسنوات النقل بالمراحل التعليمية في بني سويف

الامتحانات
الامتحانات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بالمراحل التعليمية، والتي كانت قد بدأت أمس السبت 22 يناير الجاري وتختتم في الــ 3 من فبراير المقبل.

واطمأن المحافظ من خلال وكيل وزارة التعليم محمد عبدالتواب، على انتظام سير العملية الامتحانية، وتوافر كافة التسهيلات اللازمة لأداء الامتحانات بسلاسة ويسر دون أية معوقات.

وأوضح وكيل الوزارة أنه قد أدى اليوم أكثر من 17 ألف من طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مواد اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا، في 85 مدرسة، فيما أدى طلاب الصفين الخامس والسادس الامتحان في مادة العلوم في 678 مدرسة بالمرحلة الابتدائية "وعددهم 184 ألف و831 تلميذًا وتلميذة"، وذلك بالتزامن مع أداء طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الفنية، وعددهم 65 ألف و730 طالبًا وطالبة، وذلك بالتناوب مع امتحانات الصف الأول الإعدادي.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور هاني رجائي، وكيل المديرية خلال جولة ميدانية، عددًا من لجان الامتحانات وشملت مدارس: سمسطا الابتدائية الجديدة التوفيق الخاصة، عبدالحميد عبدالحفيظ الثانوية، لمتابعة سير العملية الامتحانية والاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصًا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان.

مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ويسر ودون أي معوقات، مع استمرار التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي مخالفات وتقديم الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وزارة التعليم امتحانات الصف الثاني الثانوي الدكتور محمد هاني غنيم المرحلة الابتدائية سنوات النقل

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