الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 78 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء تنفيذ أعمال الموجه الـ ١٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة ٧٨ حالة تعدٍ على مساحة ٢٧ ألف و٤٩٧ متر مباني، و٨٩ فدان، و١٠ قيراط، و١٩ سهم بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لشن حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة ٦٢ حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة ٢٧ ألف و٤٩٧ متر مباني، و١٦ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ٨٩ فدان و١٠ قيراط و١٩سهم بمراكز: (أولاد صقر - كفر صقر - الحسينية - أبو حماد - الزقازيق - ههيا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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