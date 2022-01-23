الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تقر الحكومة الإسرائيلية، خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد الاقتراح بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن شراء الغواصات والقطع البحرية، يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه الأوساط السياسية والحزبية تتساءل حول مصير رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وما إذا كان سيقبل بصفقة قضائية ستنهي حياته السياسية أم لا، في مقابل العفو عنه في قضايا الفساد والرشوة؟!.

وفي جديد ما بات يعرف بصراع الورثة على رئاسة الليكود في حال اعتزال رئيسه بنيامين نتنياهو الحياة السياسية، أصدر الليكودي يسرائيل كاتس بيانًا تداول فيه الإشاعات، مؤكدًا أنه يجري اتصالات مع جهات يمين في الحكومة لدعم إمكانية أن يشغل منصب الرئيس المؤقت للحزب.

وقال "كاتس" إنه إذا تحقق هذا السيناريو فإنه سيتصرف وفق دستور الحزب، وإنه إذا انتُخب رئيسًا فسيعمل على تشكيل حكومة برئاسة الليكود على أساس الكنيست الحالية.