الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الخارجية الألمانية: لن نقلص عدد العاملين فى سفارتنا بأوكرانيا

وزارة الخارجية الألمانية
وزارة الخارجية الألمانية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها لم تتخذ أي إجراءات حاليًا لتقليص عدد موظفي السفارة أو أفراد عائلاتهم في ضوء الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت: "نحن نراقب عن كثب الوضع الأمني للموظفين في بعثاتنا الدبلوماسية في أوكرانيا، كما أننا على اتصال وثيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي."

كانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة الخارجية الألمانية "تعمل على خطة إجلاء أقارب موظفي السفارة الألمانية في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن "إخراجهم من البلاد سيتم عند تدهور الوضع بصورة أكبر".

وظلت حكومة الولايات المتحدة أيضًا حذرة حتى الآن في هذا الصدد، كما نفت واشنطن  التقارير التي تفيد بتلقي عائلات موظفي السفارة في أوكرانيا تعليمات ببدء الإجلاء يوم الإثنين المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "ليس لدينا ما نعلنه في هذه المرحلة".

وعلى صعيد آخر ، أفادت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، بأن ما لا يقل عن نصف سكان ألمانيا حصلوا على الجرعة التنشيطية لتطعيم كورونا.
 

وأوضح المعهد، أن عدد الحاصلين على هذه الجرعة وصل في الوقت الراهن إلى قرابة 41.7 مليون شخص، ما يعادل 50.1% من سكان البلاد. 

يذكر أن الجرعة التنشيطية مهمة لتوفير حماية فعالة ضد المتحور أوميكرون الذي يتسم بقوة عدوى ذات طابع خاص.
 

وأضاف المعهد أن ما لا يقل عن 75.4% من سكان البلاد «62.7 مليون شخص» حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم، وتسعى الحكومة إلى وصول هذه النسبة إلى 80% بحلول نهاية الشهر الجاري.

وذكر المعهد أن نسبة من حصلوا على التطعيم الكامل ضد كورونا وصلت إلى 73.3% من سكان ألمانيا «ما يعادل 60.9 مليون شخص». 

ويتطلب التطعيم الكامل في العادة أخذ جرعتين ما عدا في حالة لقاح جونسون آند جونسون.
 

ولن يتمكن الأشخاص الحاصلون على تطعيم جونسون آند جونسون مستقبلًا من الاستفادة من قاعدة "2 جي" إلا بعد أخذهم جرعة ثانية بلقاح يعتمد على الحمض الريبوزي إن أمكن مثل لقاح بيونتيك أو فايزر أو لقاح موديرنا.

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