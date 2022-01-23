الدواء تفتح باب التسجيل فى دورة تدريبية للتعريف بالمنصة الإلكترونية EgyCosm

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالمنصة الإلكترونية EgyCosm الخاصة بمستحضرات التجميل المحلية، والمصنعة لصالح الغير (خدمات الإدراج، إعادة الإدراج والمتغيرات).



وأوضحت أن الدورة التدريبية إلى التعريف بالمنصة الإلكترونية Egycosm ، والخاصة بإدراج، وإعادة إدراج، وإجراء متغيرات على مستحضرات التجميل، مع تسليط الضوء على كيفية استخدام المنصة المميكنة بجميع الخدمات المقدمة من خلالها لمستحضرات التجميل المصنعة محلياً والمصنعة لصالح الغير، وذلك في إطار العمل على ميكنة الخدمات المقدمة من هيئة الدواء المصرية.



وأوضحت أنه من المقرر انعقاد الدورة التدريبية يومي الأحد والاثنين الموافقين٢٠٢٢/١/٣١،٣٠ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي المصانع المحلية، وشركات التصنيع لدى الغير؛ العاملة في مجال مستحضرات التجميل.

وقالت إن الدورة التدريبية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٢٦، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

كانت هيئة الدواء المصرية قد عقدت بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وعدد من القطاعات الصحية المختلفة، ومستشفيات أورام جامعتي القاهرة وعين شمس، ورشة عمل حول تعريف اليقظة الصيدلية في مجال الأورام للأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية من قبل مركز اليقظة الصيدلية الفرعي بالقاهرة.

وأوضحت أنه حضر ورشة العمل أكثر من 35 صيدليا وطبيبا من عدة مستشفيات ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية، و أبدوا تفاعلا كبيرا يعكس المستوى المتميز لهم.

وأشارت إلى أن ورشة العمل تضمنت شرح تحديات تطبيق اليقظة الدوائية للمستحضرات الصيدلية المستخدمة في علاج الأورام، وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى آليات نظام الإبلاغ عن الآثار العكسية في مصر، وخاصة الآثار العكسية الناتجة عن استخدام أدوية علاج الأورام والمستلزمات الطبية، والإجراءات الرقابية التي تم اتخاذها مسبقا لضمان سلامة المريض المصري، والتأكيد على الدور المحوري للقطاع الطبي في رفع درجة الوعي فيما يخص مأمونية المستحضرات الصيدلية والحيوية والمستلزمات الطبية، وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية لدى الأطقم الطبية والمرضى على حد سواء، ومراقبة الاستخدام الآمن للدواء.