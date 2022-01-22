«الأوقاف» تعلن إطلاق المرحلة الثانية من «حق الطفل»

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة "حق الطفل" كمبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، في إطار جهود الوزارة لتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية، ومن منطلق إيمانها الكامل بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وتقام فعاليات المبادرة بثلاثة عشر مسجدًا كمرحلة ثانية، وهي:

1.مسجد الرحمة ش علي أمين من ش مصطفى النحاس – شرق مدينة نصر القاهرة منال عبد المنعم محمد خفاجي، محروسة زناتة السيد زناتة.

2. مسجدعباد الرحمن مساكن الضباط حدائق حلوان - المعصرة القاهرة سحر شعبان سنوسي كريم

سناء عبد العزيز محمود.

3. مسجد نصر الإسلام ميدان السبع عمارات- مصر الجديدة القاهرة مايسة حسين سيد نياظ، حنان علي مصطفى على.

4.مسجد كمبوند الحياة ريزيدنس التجمع الأول- القاهرة الجديدة القاهرة هويدا عبد الحميد محمد يوسف

5.عيد معتق ش جسر السويس – عين شمس القاهرة مها عبد الرحيم بليغ محمد

6.مسجد المهند القاهرة الجديدة القاهرة غادة عبد المتعال منصور عرفة

7.الكبير مدينتي القاهرة عزة علي صالح

8.مسجد ‏الكواكبي شمال الجيزة الجيزة أسماء بسطاوي عبد الكريم

إيمان عبد الخير عبد الدايم

جيهان عوض محمد زاهر

هبة محمود معاطي.

9.عبد العزيز العلي بولاق الدكرور الجيزة رحمة رشاد قطب

10.عطيفة طنطا الغربية صفاء محمد صبري سعود، أماني السيد بدوي نوار

11.التائبين شارع ناصر (الشارع الكبير) – أبو حمص البحيرة تهاني إبراهيم سعيد حسين.

12.مسجد المحطة إيتاي البارود البحيرة أمل عبدالهادي محمد شرف.

13.العوام مطروح مطروح سهير عبد المحسن سنهوري