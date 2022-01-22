إحالة سيدة تزوجت 6 مرات بقسيمة طلاق مزورة في الدقهلية للجنايات

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، سيدة مقيمة بإحدى قرى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إلى محكمة الجنايات المختصة لتحديد أولي جلسات محاكمتها بتهمة تعدد الزيجات وتزوير قسيمة الطلاق من أجل الزواج للمرة الرابعة.

تفاصيل الواقعة بدأت حين رفع رجل قضية طاعة على زوجته ابتسام، ليفاجأ بها تتقدم بقسيمة طلاق مزورة وتبين من التحريات أنها تزوجت من 3 رجال بموجب تلك القسيمة، وبالعرض على النيابة قررت إحالتها لمحكمة جنايات المنصورة بتهمة تزوير ‏قسيمة الطلاق في القضية رقم 13928 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم ‏‏3911 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهمة "‏ابتسام إ"، 58 عاما ربة منزل، ومقيمة بإحدى قري السنبلاوين، لأنها بتاريخ سابق على ‏‏7/11/2019 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، وهي ليست من أرباب الوظائف ‏العمومية اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وموظف عام حسن النية هو "‏أحمد ح. أ" مأذون شرعي متوفي، تابع لمحكمة الجمالية بالقاهرة لارتكاب تزوير في ‏محرر رسمي وهو وثيقة اشهاد الطلاق مؤرخة في 26/8/1996 بجعلها واقعة مزورة في ‏صورة واقعة صحيحة بأن اتفقت مع المجهول ومثلا أمام المأذون منتحلا صفة زوج ‏المتهمة المجني عليه “سامي م”.

وقدم ما يفيد أنه الزوج - بطاقة الرقم القومي للمجني ‏عليه- وأقر بطلاقه من المتهمة وأثبت المأذون ذلك الطلاق بذلك المحرر محل التزوير على ‏خلاف الحقيقة وذيله المجهول بتوقيعه والمنسوب زورا للمجني عليه، فتمكنت المتهمة بذلك من ‏استخراج وثيقة طلاقها من المجني عليه علي خلاف الحقيقة.‏

واستعملت المتهمة قسيمة الطلاق المزورة في الزواج من “عبد المنعم ف. ق.” ومثلت أمام ‏المأذون الشرعي وقدمت المحرر المزور على أنه صحيح، فتمكنت من استخراج قسيمة زواج، ‏وتم طلاقها منه فتزوجت من خامس والذي طلقها لتتزوج الرجل السادس.

وجاء في التحقيقات التي أجريت بمعرفة المستشار محمود دراز، وكيل النيابة الكلية، أن المجني ‏عليه "سامي م. ع." 59 سنة ومقيم في القاهرة، بأنه خلال توجهه الى هيئة المعاشات والتأمينات ‏لإنهاء إجراءات وفاة نجله في غضون عام 2015 تبين أن المتهمة قدمت إعلام وراثة ‏مثبت به وفاته فأقام قبلها دعوى تزوير وصدر بها حكم لصالحه ثم توجه لاستخراج قيد طلاق ‏له من المتهمة لسبق إخبارها له بتطليقها له عن طريق المحكمة فتبين آنذاك بأنها لم تطلق على ‏نحو ما أخبرته به وإنما عن طريق مأذون شرعي فاطلع علي شهادة الطلاق الخاصة بهما فتبين ‏له تزوير توقيعه عليه فدفع بتزويره ابان نظر الدعوى رقم 1116 لسنة 2019 اسرة ‏السنبلاوين وأردف باتهامه للمتهمة بتزويرها إشهاد الطلاق وتزيله بتوقيع نسبته زورا اليه ‏.

وباستعلام النيابة العامة من مصلحة الأحوال المدنية أن المتهمة "ابتسام إ. ع." من مواليد عام ‏‏1963 قد تزوجت عدة مرات وهم: "رضا ع." تزوجها في 1/1/1982 وتم طلاقها بعد أقل ‏من عامين، ثم تزوجت "محمد م." في 13/12/1984 واستمر الزواج حتى نهاية 1991 ‏وتزوجت الثالث وهو "سام م. ع." في 13/2/1993 وتم طلاقها في 26/8/1996 وتزوجت ‏‏"عبد المنعم ف. ح." في 4/11/1996 وطلاقها في مايو 2006 لتتزوج بعده "محمود ‏ك." في 2/8/2006 وجرى طلاقها في نوفمبر 2011 و وأخيرا تزوجت “أحمد م.” في ‏‏6/22021 .