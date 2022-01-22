السبت 22 يناير 2022
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مصر

«علمية كورونا»: غالبية إصابات «أوميكرون» بين الحالات البسيطة والمتوسطة

الدكتور وجدي أمين
الدكتور وجدي أمين

قال الدكتور وجدي أمين، استشارى الأمراض الصدرية، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة إن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا ومتحوّره أوميكرون حاليًا تتراوح بين البسيطة والمتوسطة.

أضاف وجدي، لـ«الدستور»، أن ارتفاع معدلات الإصابة مرتبط بالعديد من الأسباب منها متحور أوميكرون، وزيادة معدل انتشار الأمراض الفيروسية خلال فصل الشتاء خاصة خلال يناير وفبراير، لافتًا إلى أن مصر ما زالت فى الموجة الرابعة من الجائحة.

أشار إلى أن زيادة عدد الإصابات مرتبطة بسلوكيات المواطنين من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومدى إقبالهم على الحصول على اللقاح، كاشفًا عن تحديث بروتوكول العلاج بعد وصول الأدوية الجديدة التى تعاقدت عليها مصر، خلال الفترة الأخيرة، واعتمادها من هيئة الدواء المصرية.

فى السياق، بدأت وزارة الصحة، أمس، تطبيق الاشتراطات والضوابط الجديدة للدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحى فى المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية.

أوضح د.حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة أن هذه الإجراءات اشترطت حصول القادمين إلى البلاد، سواء من المصريين أو غيرهم، على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.

أضاف أنه يشترط مرور ١٤ يومًا على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو ١٤ يومًا على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة، قبل الوصول إلى الأراضى المصرية.

وبين أنه حال عدم وجود شهادة تفيد بتلقي اللقاح، يُشترط أن يكون القادم للبلاد حائزًا شهادة تفيد بسلبية تحليله لفيروس كورونا، بأى فحص من الفحوصات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان «PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW» خلال ٧٢ ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية، على أن يتم استثناء الأطفال الأقل من ١٢ عامًا.

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