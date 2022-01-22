التعامل مع 17 حالة أطفال بلا مأوى.. أبرز حصاد «التضامن» خلال 24 ساعة

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

التضامن: التعامل مع 17.427 حالة أطفال بلا مأوى منذ انطلاق البرنامج

أعلن برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن التعامل مع 17427 حالة منذ انطلاق البرنامج فى يناير 2017 حتي ديسمبر 2021.

https://www.dostor.org/3691002



وزيرة التضامن تفتتح المرحلة الثانية لمستشفى علاج سرطان الأطفال بالصعيد

تشارك نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، في افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبمشاركة لفيف من الشخصيات العامة وقيادات جمعية الأورمان.

https://www.dostor.org/3691262



مجلس الوزراء يوافق على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلى عامًا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر، يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني

https://www.dostor.org/3691273



«التضامن»: 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهت من إجراءات توفيق أوضاعها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهت من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، منهم 28 ألف طلب كامل المستندات، مع توقُّع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة.

https://www.dostor.org/3691318



«التأمينات» تناشد حاملي البطاقات الزرقاء بتغيرها لـ«ميزة»

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عن الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة " البطاقة الزرقاء " لبطاقات كارت ميزة مجاناً، لقرب إنتهاء صلاحيتها و ذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.

https://www.dostor.org/3691445



وزيرة التضامن: المجتمع المدنى يشهد نهضة ملحوظة فى ظل قيادة الرئيس السيسى

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد تعد إضافة جديدة للخدمات الطبية، وتضم فريقًا متخصصًا من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الأطفال، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي دعم المرحلة الثانية للمستشفى بالأجهزة والمستلزمات الطبية، ومنها 13 سرير إقامة و13 كرسي مريض متحركا للأطفال، وجهاز لفحص العين وشامل جهاز قياس ضغط العين، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي قام به بنك مصر والبنك الأهلي في دعم المستشفى.

https://www.dostor.org/3691579