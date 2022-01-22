المشدد 7 سنوات عقوبة عاطل سرق والدته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي وأمانة سر أشرف حسن بمعاقبة المتهم بسرقة والدته عقب تكبيل يديها ووضع شريط لاصق علي فمها، بالسجن المشدد لمدة سبعة سنوات.

كان المتهم قد قام بسرقة والدته كرها عنها، حيث تنبهت المجني عليها من نومها حال قيام المتهم بتكبيل يدها بشريط لاصق وغلق فمها بمثله لمنع استغاثتها، ثم نصب على ظهرها سلاح أبيض "سكين"، فبث الرعب في نفسها وشل ومقاومتها، وسرق قرط ذهبي من أذنها ودبلة ذهبية من يدها ومبلغ مالي وقدره مائتان جنيه من حقيبتها وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات وهو ما أكدته تحريات المباحث وأقرّ المتهم بتحقيقات النيابة بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها.