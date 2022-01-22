السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط عامل طعن نجل عمه بآلة حادة بسبب خلافات عائلية بسوهاج

طعن
طعن

أصيب عامل في العقد الثالث من العُمر، بجرح طعني بالصدر ونزيف حاد؛ إثر اعتداء نجل عمه عليه باستخدام سلاح أبيض “سكين”، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة المستشفى الجامعي، مفادها وصول المدعو “محمد. ث. ر - 27 عامًا - عامل - ويقيم دائرة المركز”، مُصابًا بجرح قطعي بمنتصف الصدر واشتباه نزيف داخلي والحالة العامة خطرة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه المدعو “محمود. ث. ر - 29 عاما - عامل - ويقيم بذات الناحية”، اتهم نجل عمه المدعو “إبراهيم. ح. ر - 19 عاما - عامل - ويقيم دائرة المركز”، بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض “سكين”؛ ما أدى لإصابته المنوه عنها؛ وذلك بسبب خلافات عائلية قائمة فيما بينهما.

وتم ضبط المتهم والأداة المُستخدمة في الواقعة، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المُقدم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

فيما ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المختصة باختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الآثار، حيث تم عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة الاجتماعات الرئيسية باستراحة الجامعة بالقاهرة، وقد ضمت قائمة المرشحين لعمادة الكلية :

١- الدكتور أشرف سيد محمد حسن.
٢- الدكتور فهيم فتحي إبراهيم عطا الله.
٣- الدكتور أحمد علي محمد النصاري.

وقال رئيس الجامعة، إن لجنة اختيار عميد لكلية الآثار انعقدت لتقييم المرشحين بناءً على عدة محاور تشمل، خطة تطوير الكلية، ونقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة، وتطوير العملية التعليمية برمتها على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والبيئة، وكيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، إضافة إلى استعراض السيرة الذاتية للمرشح، وما يتحلى به من خواص تتعلق بالتوازن النفسي والاجتماعي، والتمتع بسمعة طيبة والالتزام بالقوانين واللوائح، وتعاونه واحترامه بين العاملين وزملائه بالعمل.

جدير بالذكر أن لجنة الاختيار تشكلت بجانب رئيس الجامعة، كل من الدكتور محمد عبد الستار عثمان أستاذ متفرغ بكلية الآثار ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ممثلا الجامعة في عضوية اللجنة، والدكتورة هبة مصطفى نوح، والدكتور أحمد عبد الله زايد  ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد احمد احمد عوض الأستاذ المتفرغ بكلية الآثار ممثلا عن الكلية .

زملاء جامعة تقييم المرشحين عقد فحص اجتماع قطع مستوى الداخلية اثار السيرة الذاتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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