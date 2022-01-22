السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن لكييف: أى توغل روسى سيقابل برد سريع وقاس وموحد

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره الأوكراني دميتري كوليبا أن أي "توغل" روسي في أوكرانيا سيقابل "برد سريع وقاس وموحد" من قبل واشنطن وحلفائها.

 

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، يوم الجمعة، أن بلينكن أطلع نظيره الأوكراني على نتائج لقاءاته "مع الحلفاء والمسؤولين الروس في برلين وجنيف".

 

وحسب البيان، أكد بلينكن "أن أي توغل روسي لاحق سيقابل برد سريع وقاس وموحد من قبل الولايات المتحدة وحلفائنا".

 

وجدد الوزير الأمريكي التأكيد على "الدعم الثابت" الأمريكي "لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، مشددا على أنه لن تكون هناك أي قرارات بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا".

 

ويأتي التصريح في أعقاب المباحثات بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف، حيث ناقشا الوضع حول أوكرانيا والمقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

 

جدير بالذكر أن موسكو ترفض الاتهامات الغربية والأوكرانية بالتحضير لأي "هجوم عسكري" على أوكرانيا وتدعو كييف إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في دونباس.

روسي أبل روس برد بلينكن موحد كييف لينك

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

موسيمانى يهاجم الأهلى بسبب تجديد عقده: «الموضوع طول شوية»

إليسا تشعل حفل لدعم مرضى أورام الثدى بالتجمع الخامس (صور)

تفاصيل صادمة فى مقتل روان الحسينى: «المتهم كان يرد على المباحث»

أول رد من «القضاء التونسى» على قرار إلغاء المنح والامتيازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية