وسائل إعلام: الدول الكبرى فى الناتو طلبت من ستولتنبيرج البقاء فى منصبه

أفادت وسائل إعلام نرويجية بأن الدول الكبرى في حلف شمال الأطلسي طلبت من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج البقاء في منصبه بعد موعد انتهاء صلاحياته في أكتوبر المقبل.

وحسب مصادر لصحيفة VG النرويجية، فإن ستولتنبيرج تلقى طلبات أكثر من مرة من بعض الدول الكبرى في الناتو ليبقى الأمين العام للحلف لما بعد الـ 1 من أكتوبر المقبل.

وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة وألمانيا توجهتا بمثل هذا الطلب.

وكان ستولتنبيرج قد أعلن في أواخر العام الماضي أنه يود تولي منصب محافظ البنك المركزي النرويجي بعد انتهاء صلاحياته في الناتو. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة النرويجية قرارا بهذا الصدد في وقت قريب.

تجدر الإشارة إلى أن ستولتنبيرج كان رئيسا للحكومة النرويجية مرتين في 2000 – 2001 و2005 – 2013.

وتولى ستولتنبيرج منصب الأمين العام لحلف الناتو في عام 2014.

و على صعيد آخر، رفض حلف شمال الأطلسي مطلب روسيا بسحب القوات الأجنبية التابعة له من بلغاريا ورومانيا، منددا بمبدأ إقامة دوائر نفوذ في أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم الناتو، أوانا لونجيسكو: "إن حلف شمال الأطلسي يبقى متيقظا ويواصل تقييم ضرورة تعزيز الحد الشرقي لتحالفنا".

وتابعت لونجيسكو: "مطالب روسيا ستنتج أعضاء في الحلف الأطلسي من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وهو ما لا يمكننا قبوله".

وأكدت: "الناتو لن يتخلى عن قدرته على حماية أنفسنا والدفاع عن بعضنا البعض بشكل متبادل، بما في ذلك عبر وجود قوات في القسم الشرقي من الحلف... سنستجيب على الدوام لأي تدهور في بيئتنا الأمنية، ولا سيما عبر تعزيز دفاعنا الجماعي".

يأتي ذلك بعد أن أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، أن مطالب روسيا بخصوص سحب الناتو قواته من الدول المجاورة لها تخص كذلك بلغاريا ورومانيا لأنهما لم تكونا عضوين في الحلف عام 1997 خلال إبرام الاتفاق الأساسي بين الناتو وموسكو.