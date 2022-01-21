مروة سمير عن «أربع محاولات للحياة»: رحلة مثيرة في الكتابة عن العزلة والندم

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع كتاب "أربع محاولات للحياة" نصوص مشتركة للكُتاب أحمد عبد المجيد وأسامة علام ونشوى صلاح ومروة سمير .

أربع محاولات للحياة

تقول الكاتبة الروائية مروة سمير لـ"الدستور": "أسعدني تحمس دار الشروق لنشر كتابنا "أربع محاولات للحياة" الصادر في معرض الكتاب 2022 وهو تجربة جديدة ومختلفة في الكتابة، ولي أنا شخصيًا بعد روايتي الأخيرة "ترحال"، وهي تجربة أشاركها مع ثلاثة من الأصدقاء والكُتاب الأعزاء: أحمد عبد المجيد وأسامة علام ونشوى صلاح.

وتابعت: "الكتاب بالنسبة لي رحلة مثيرة، بدأت الكتابة في المواضيع المختلفة بحماس وتوجس حيث نتناول بالترتيب أربعة عشر موضوعًا مختلفًا، نبدأ بالحنين والأبناء والكتابة، نحكي عن العزلة التي أحاطت العالم وأثرها، ونحكي كذلك عن الندم والمنافسة والآخرين والموت، وأمور كثيرة متنوعة في جلسة ودية، متأملة، بعيدة عن التنظير والتصنع، فيروي كل منا الحياة من منظوره، نكتشف دروبًا في النفس لم نطأها من قبل، ونغوص في أدق دواخلنا، للتأمل والمراجعة واستبصار الذات، رحلة حميمية تستحث قارئها على اكتشاف ذاته أيضًا، ومواجهة النفس.

واختتمت: "القارئ، الذي سيمثل أحد موضوعات الكتاب، سيخرج من هذه التجربة بتساؤلات جديدة، ورؤية إضافية لحياته، سيدهشه التنوع في وجهات النظر، والحكايات الإنسانية التي تمس القلب، سيقرأ عن شخصيات حقيقية ويشعر أنه يعرفها ورآها من قبل، وتجارب ربما يقسم أنه مر بها بنفسه، فالتنوع بين الكُتاب المشاركين في العمل فتح آفاقًا واسعة لكل أنماط الشخصيات ومجالات الحياة المتنوعة، وربما في النهاية سيكتسب قارئنا نظرة مختلفة في الحياة، واكتشاف جديد عن نفسه، فهدفنا أن يشعر كل قاريء أنه صديقنا الخامس الذي يكتب معنا، ويقيننا أنه سيجد نفسه بين السطور.

أما عن مروة فهي كاتبة وروائية صدرت روايتها الأولى "خطايا الشهد" سنة 2014 عن دار ن للنشر والتوزيع، ورواية "رَمية حجر" سنة 2018 ورواية "ترحال" سنة 2019 عن دار الرواق للنشر والتوزيع.