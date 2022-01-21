«معاش النقابة مصدر دخلنا».. تصريحات أرملة يونس شلبي تقوده لتصدر محركات البحث

تصدر الفنان يونس شلبي محركات البحث على مدار الساعات الماضية، بعد أن حلت أسرته ضيفة على الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، حيث كشفت أرملته أسرار في حياة الفنان الراحل.

"مرينا بمراحل صعبة في مرضه"



قالت أرملة يونس شلبي إن هناك متاعب واجهتهم، مضيفة: «مفيش حد معندوش مشاكل والناس فاكرين الفنان حياته سعادة، واللي يشاور عليه يبقى موجود، لكن لا إحنا ناس عاديين، عندنا برضه الوحش والحلو، وبنمرض، ومريت بمراحل صعبة معاه في المرض، وكان أصعب حاجة لأن كانت عياله كلها صغيرة».



وأضافت: «بدأ يمرض سنة 95، وكانت بنتي الكبيرة لسه في ثانوي، وكنت لسه والدة سارة وهو كان عامل بيت لنا ولكل بنت شقة واستديو، على أساس إنه كان الاستديو ده يشتغل فيه ويشغله، ومكان ليا أنا وهو في الفيلا من تحت، وهو لما تعب بعتها لأني دخلت في تطورات كتيرة، وعمل عمليات كتير، وأنا اللي كنت ببيع عشان كان مطلوب مني عمليات وأكياس دم».



كان عايز عياله يتعلموا تعليم عالي

وأضافت أرملة يونس شلبي: «الحمد لله كفاية إني ربيت عيالي وعلمتهم، وكانت كل مشكلة يونس شلبي إنه عايز ولاده يتعلموا تعليم عالي، وأنا الحمد لله لغاية أصغر بنت، أمينة اللي سميتها على اسم مامته، علمتهم كلهم تعليم عالي»، متابعة: «الناس بتبص لنا على إن احنا طول الوقت بناكل بمعلقة دهب».



واستمرار لمعاناتها، كشفت عن مصدر دخلها الوحيد قائلة: «معنديش غير معاش النقابة والحمد لله نعمة ربنا علينا، كفاية إنه بيطبطب علينا وأنا مقتنعة بربنا واللي جابهولي».