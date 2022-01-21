التنظيم والإدارة: الانتهاء من تدريب 69 ألف موظف للانتقال للعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من تدريب 69 ألفا و849 موظفا، منهم 30 ألفا و665 موظفا تم تدريبهم على برنامج أساسيات، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في 3 أماكن تشمل مقر الأكاديمية، والمجلس القومي للمرأة ومركز الإدارة العامة التابع للجهاز.

وقال، إنه تم الإنتهاء من تحديث بيانات عدد 3 ملايين و231 ألفا و275 موظفا إلكترونيا حتى الآن منهم 51.64% إناث، و48.36% ذكور، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والذي ينفذه الجهاز، مشيرًا إلى الموافقة على تنفيذ أكثر من 133 حكم قضائي لصالح موظفين حاليين أو سابقين بدءا من أول يوليو 2018 حتى الآن.



جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي عقدها الجهاز اليوم لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإداري.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف أن الجهاز بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة عن إنشاء، قسما قضائيا، تابعا للهيئة بمقر الجهاز، وذلك فى إطار التعاون الوثيق والمثمر مع الهيئة لمكافحة الفساد الإدارى، والحفاظ على المال العام، مشيرا إلى أن إنشاء القسم يهدف للمساهمة فى سرعة تنفيذ الجهاز للأحكام القضائية التى يحصل عليها الموظفون بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى الحد من أساليب التحايل على القانون، والاستغلال غير الشرعي للأسانيد القانونية، وهي المرة الأولى التي في تاريخ الجهاز يتم إنشاء قسم قضائي به.



وأوضح أن قرار رئيس هيئة قضايا الدولة تضمن اختصاص القسم بالإشراف على الشئون القانونية بالجهاز ومتابعة القضايا الخاصة به لدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

وعقد الجهاز امس جلسة حول مشروعات التحول الرقمي في الجهاز، بوابة الوظائف الحكومية التي أطلق الجهاز النسخة المطورة منها https://jobs.caoa.gov.eg/ ، في أول يوليو 2021؛ لتختص بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية.

كما تناولت الجلسة منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز بغرض إيجاد منظومة تقييم الكترونية متكاملة مؤمنة بمنأى عن التدخل البشري، وذلك لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف، وتستخدم أيضا في تحديد الاحتياجات التدريبية، وتحتوي المنظومة على عدة معايير رئيسية منها «الجدارات السلوكية-اللغات-الحاسب الآلي-المعرفة العامة-مهارات التخصص»، كما تم تدعيم تلك المنظومة بقاعات امتحانات مجهزة ومتطورة وإعداد بنوك أسئلة في المجلات المختلفة.