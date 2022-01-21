وزير الأوقاف: نستهدف توفير 100 طن طعام شهريًا لـ 2000 أسرة في كفر الشيخ

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشروع صكوك الإطعام مستهدف منه توفير 100 طن طعام شهريًا في المرحلة الأولى لـ2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ، وذلك بعد نجاح صكوك الأضاحي.

ولفت الوزير، في تصريحات له خلال زيارته إلى كفر الشيخ اليوم الجمعة: إلى أن “الهدف من المشروع خدمة مجتمعية لا توظيف العمل الخيري لا لصالح جماعة أو أي فكر، إنما نؤدي حق المجتمع علينا بعزة وكرامة نصل للناس إلى منزلها بمنتهى الكرامة، ولا نسمح لا بتصوير أخذي العطاء ولا توظيفها لأي شيء، إنما حقهم على المجتمع في إطار مبادرات الحماية المجتمعية التي أطلقها الرئيس، ومنها ما تلمسونه على أرض الواقع مبادرة حياة كريمة التي انطلقت في القرى والنجوع”.

ومن جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بجهود وزارة الأوقاف، دعويًّا واجتماعيًّا مؤكدًا دوره البارز والمؤثر والقوي في تأهيل الأئمة مما أنتج تطورًا كبيرًا في مستوى وأداء الأئمة وضبط الخطاب الديني، إضافة إلى دوره البارز على الصعيد الاجتماعي من خلال المبادرات المتعددة التي تطلقها وزارة الأوقاف.

ولفت المحافظ، إلى أن صك الطعام يهدف إلى الحفاظ على الأسرة المصرية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية ، مشيرًا إلى أن صك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف من أهم هذه المبادرات التي توفر الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.