الأنبا أغاثون يلقي عظته الأسبوعية مساء اليوم بمقر مطرانية مغاغة

يلقي الأنبا بولا، مطران طنطا، مساء اليوم، عظته الأسبوعية بمقر مطرانية طنطا، للأقباط الارثوذكس.

يٌشارك في إلقاء عظته الأسبوعية عددُا من الكهنة والشمامسة بمطرانية طنطا.

وفي سياق آخر يلقي الأنبا أغاثون أسقف مغاغة للأقباط الارثوذكس مساء اليوم، عظته الأسبوعية بمقر مطرانية مغاغة، ويشارك في حضور العظة عددًا من كهنة وشمامسة وشعب إيبارشية مغاغة للأقباط الأرثوذكس.

وفي سياق آخر يلقي الأنبا غبريال أسقف بني سويف مساء اليوم، العظة الأسبوعية له، بمقر مطرانية بني سويف بإجراءات احترازية مشددة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار.

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضا ًسر الزواج.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ 28 عيدا خلال العام، وهى تنقسم إلى قسمين، وهما الأعياد السيدية الكبرى، والتي تخص السيد المسيح، وتعيش فيها الكنيسة أحداث تذكارا لأحداث أيام عصر السيد المسيح، من خلال الطقس الكنسي نعيش أحداث هذه المناسبات السيدية المهمة.

والفرق بين الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، فإن الأولى وفق المفهوم المسيحي تمس "خلاص البشرية" مباشرة، أما الثانية فهي أحدث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه، ولكنه غير أساسي لإتمام خطة الخلاص.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.