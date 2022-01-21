الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ كفرالشيخ يشيد بجهود وزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا

افتتاح مسجد الأنصاري
افتتاح مسجد الأنصاري

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بجهود وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، دعويًّا واجتماعيًّا، مؤكدًا دوره البارز والمؤثر والقوي في تأهيل الأئمة، مما أنتج تطورًا كبيرًا في مستوى وأداء الأئمة وضبط الخطاب الديني، إضافة إلى دوره البارز على الصعيد الاجتماعي من خلال المبادرات المتعددة التي تطلقها وزارة الأوقاف.

وأكد المحافظ، أن صك الطعام تهدف إلى الحفاظ على الأسرة المصرية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية ، مشيرًا إلى أن صك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف من أهم هذه المبادرات التي توفر الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ كفرالشيخ للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة  بديوان عام محافظة كفرالشيخ لافتتاح مسجد الأنصاري بقرية طويلة مركز قلين.

ومسجد الأنصاري الذي افتتحه وزير الأوقاف  مكون من طابقين على مساحة 850 مترا لكل طابق، بالاضافة إلى 600 متر مساحة تحيط بالمسجد من جميع الجهات، وله مئذنتان ارتفاع 60 مترا لكل مئذنة قبة على الطراز الإسلامي مساحتها 350 مترا مربعا، كما يضم 16 دورة مياه،  الطابق الأول مكون من مصلى الرجال ومصلى للنساء، وملحق يضم دورات مياه ومكانا للوضوء، والطابق الثاني مكون من المصلى الرئيسي، هو ملحق يضم مكتبة للإطلاع وحجرة للإمام ، واستراحة لكبار الزوار، واستراحة للإمام، والمسجد له ثلاثة مداخل رئيسية، والمسجد تم انشاؤه عام 1949م وتم تجديده عام 2021م بالجهود الذاتية على نفقة أهل الخير.

كما تم افتتاح 5  مساجد أخرى، المسجد الكبير بمنشية الصفا بمركز كفرالشيخ على مساحة 1300 متر بتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه، والمسجد البحري بالغنيمة بلاصفير بمركز دسوق على مساحة 682.5 متر بتكلفة 3 ملايين و410 ألف جنيه، ومسجد مخيزن بالرياض على مساحة 683.5 متر بتكلفة 4 ملايين 101 ألف جنيه، ومسجد عزبة فهمي بكفرالشيخ على مساحة 340 مترا، بتكلفة 900 ألف جنيه،، ومسجد عبداللطيف عامر على مساحة 600 متر، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

كفرالشيخ الأوقاف صك طعام الاسر اولي الرعاية الجمعة

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