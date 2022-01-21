تحقيقات موسعة في مقتل مشرف أمن بجامعة حلوان على يد طالبين

تجرى النيابة العامة، اليوم الجمعة، تحقيقات موسعة في واقعة قتل مشرف أمن على يد طالبين واستجوبت النيابة العامة المتهمين واستمعت لأقوال شهود العيان، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذا طلبت تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الجريمة، وقررت حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين فرد أمن وطالبين بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية على الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ ، وتبين مقتل فرد أمن تابع للجامعة .

ومن خلال جمع المعلومات والتحريات تبين ان طالبين وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهما ، وتم عرضهما على النيابة للتحقيق .