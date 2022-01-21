وزير الخارجية الفلسطيني يكشف لجوتيريش انتهاكات الاحتلال بالأراضى الفلسطينية

كشف وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية وخاصة تصاعد إرهاب المستوطنين وتسارع الاستعمار الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين من خلال العنف والتهجير القسري وبناء وتوسيع المستعمرات.

جاء ذلك خلال اجتماع المالكي مع جوتيرش في نيويورك، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن.

وشدد المالكي على خطورة هذه الاعتداءات على أمن وحياة المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا على أن هذه الإجراءات تسابق الزمن للقضاء على أية فرصة للتوصل الى حل سياسي ينهي الاحتلال الاستعماري ويمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني.

ودعا المالكي الأمين العام إلى العمل مع مجلس الأمن لوضع حد لهذه الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على النحو الذي نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة ووفق المقترحات التي قدمها الأمين العام في تقريره حول الموضوع.

كما طالب المالكي بضرورة بذل الأمم المتحدة جهدا مضاعفا ضمن إطار اللجنة الرباعية للتصدي للانتهاكات الاسرائيلية المتزايدة وخلق أفق سياسي جاد مبني على أساس المرجعيات الدولية ذات الصلة وعدم الرضوخ لرفض الاحتلال وتقويضه المتواصل لهذه الجهود.

واتفق الطرفان على التنسيق والتعاون وصولا لوقف التدهور المتواصل على الأرض وخلق أفق سياسي لتنفيذ الإجماع الدولي المتسق مع القانون الدولي حول حل الدولتين وعدم السماح للطرف المعطل من تدمير فرص التوصل لذلك الحل وبالتالي تدمير فرص الاستقرار والامن في المنطقة واطالة أمد معاناة الشعب الفلسطيني.

يجدر الإشارة إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أصدر أمس بيانا حول عمليات الاستيطان التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

وقال البيان إن الكيان الصهيوني نفذ حملة هدم موسعة لمنازل الفلسطينيين بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وفي أماكن أخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عمليات اقتحام واعتقال عشوائية، والتي وصلت إلى اقتحام المدارس والجامعات، واعتقال عدد من المدرسين والطلاب.