بعد عام من حكم «بايدن».. إطلالات السيدة الأولى بالبيت الأبيض (صور)

منذ اللحظات الأولى من تنصيب جو بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، تميزت سيدة البيت الأبيض جيل بايدن، بأناقة ذوقها في اختيار الأزياء، وبعد مرور عام على التنصيب، ترصد «الدستور» مجموعة من أبرز إطلالات السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العديد من المناسبات.

حفل التنصيب

عند تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ارتدت جيل بايدن، فستانًا أزرق ومعطفًا من "ماركاريان"، كما تألقت في أبريل الماضي بفستان أوسكار دي لا رنتا المزين بأشجار الليمون، مع الرئيس جو بايدن في احتفالية خاصة.

تعتمد السيدة الأولى على الفساتين والسترات المجهزة للمناسبات الرسمية، وغالبًا ما تنسق درجات الألوان، ولا تخجل من ارتداء الألوان المبهجة.

وفي العام الماضي، شهدت جيل بايدن، العديد من الارتباطات الرسمية مثل استقبال الملكة رانيا ملكة الأردن في البيت الأبيض، ولقاء كل من؛ الملكة إليزابيث الثانية، ودوقة كامبريدج في إنجلترا.

واختارت جيل بايدن، مجموعة من المصممين، حيث ارتدت قطعًا من تصميم فالنتينو وأوسكار دي لا رنتا وبراندون ماكسويل وزاديج وفولتير.

ظهرت أيضًا على غلاف مجلة "فوج" الأمريكية في مقدمة عدد أغسطس بالصور التي التقطتها المصورة "آني ليبوفيتز"، حيث تقف بايدن على شرفة البيت الأبيض، المطلة على الحديقة الجنوبية، مرتدية فستان أوسكار دي لا رنتا البحري.

وفي وقتٍ سابق، كشفت السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن، النقاب عن زينة عيد الميلاد الأول لبايدن في البيت الأبيض، مع تكريم العاملين في الخطوط الأمامية الذين ثابروا خلال جائحة كوفيد -19.