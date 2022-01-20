الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع أسرة كاملة نتيجة استنشاق الغاز بالبحيرة

مصرع أسرة كاملة نتيجة
مصرع أسرة كاملة نتيجة استنشاق الغاز

شهدت إحدى قرى مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة منذ قليل العثور على أسرة كاملة مكونة من الزوج والزوجة ونجليهما، وذلك داخل منزلهم متوفين إثر إصابتهم باختناق غاز البوتاجاز، وتم التحفظ على الجثث فى انتظار المعاينة من قبل النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على أسرة كاملة متوفيين داخل منزلهم بكوبري مسعود بجوار عزبة اليمنى بدائرة مركز حوش عيسى فى ظروف غامضة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة حوش عيسى وبالمُعاينة الأولية تبين وجود جثث كل من صاحب المنزل ويدعى أحمد عبد العزيز أبو اليزيد الحصري، ٥٣ سنة، وزوجته فوزية عبد السميع جاب الله ٤٣ سنة وأبنائهما محمد ١٦ سنة وإسلام  ١٤ سنة".

وتبين من إجراء المعاينة الأولية وجود رائحة غاز داخل المنزل وتبين انطفاء شعلة البوتاجاز، وكشفت التحريات الأولية أن سبب الوفاة استنشاق غاز البوتاجاز.

تم إخطار النيابة العامة التى انتقلت لمكان الحادث وجارى معاينة المكان، كما انتقلت الأدلة الجنائية والحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى وتم عمل كردون حول المنزل وجارى أعمال المعاينة وبيان أسباب الوفاة.

وفاة الحماية المدنية البحيرة الإسعاف في إنتظار وزير الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بطريق «الإسكندرية ـ مطروح»

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

رسميًا.. مصر تصطدم بساحل العاج فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

مكافحة كورونا: الإصابات زادت بنسبة 70% خلال الأسبوع الماضى (فيديو)

أجندة العطلات الرسمية 2022 الكاملة.. وموعد إجازة 25 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

د. محمد عفيفي

عن السينما وأحوالها «2-3»

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة