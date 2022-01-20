مصرع أسرة كاملة نتيجة استنشاق الغاز بالبحيرة

شهدت إحدى قرى مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة منذ قليل العثور على أسرة كاملة مكونة من الزوج والزوجة ونجليهما، وذلك داخل منزلهم متوفين إثر إصابتهم باختناق غاز البوتاجاز، وتم التحفظ على الجثث فى انتظار المعاينة من قبل النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على أسرة كاملة متوفيين داخل منزلهم بكوبري مسعود بجوار عزبة اليمنى بدائرة مركز حوش عيسى فى ظروف غامضة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة حوش عيسى وبالمُعاينة الأولية تبين وجود جثث كل من صاحب المنزل ويدعى أحمد عبد العزيز أبو اليزيد الحصري، ٥٣ سنة، وزوجته فوزية عبد السميع جاب الله ٤٣ سنة وأبنائهما محمد ١٦ سنة وإسلام ١٤ سنة".

وتبين من إجراء المعاينة الأولية وجود رائحة غاز داخل المنزل وتبين انطفاء شعلة البوتاجاز، وكشفت التحريات الأولية أن سبب الوفاة استنشاق غاز البوتاجاز.

تم إخطار النيابة العامة التى انتقلت لمكان الحادث وجارى معاينة المكان، كما انتقلت الأدلة الجنائية والحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى وتم عمل كردون حول المنزل وجارى أعمال المعاينة وبيان أسباب الوفاة.