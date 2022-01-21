ضبط مصنعين بدون ترخيص وتحرير 32 محضرًا تموينيًا بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

واستمرارًا لسلسة الحملات التى تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين لردع المخالفين وخلال حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمراكز"المحمودية - رشيد - أبو المطامير - إيتاي البارود"، أولا بالمرور على مركز ومدينة إيتاى البارود تم ضبط مصنع منظفات صناعية يعمل بدون ترخيص، وضبط ٦٠٠ لتر منظف صناعى، و٥ شكائر مواد خام بالمصنع، ومصنع حلويات أطفال يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط ١٤٤٠٠ عبوة منتج نهائى.

كما قامت الحملة بضبط ٨ مخابز بلدى لإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، ومخبز بلدى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبزين لتجميع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين.

كما تم تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير، محضرين عدم وجود فواتير لعدد ٨٠ “قرص مشبك”، ٥ أكياس لحوم مفروم زنة ٢٥ ك، و٦ محاضر بدون علامات وبيانات لعدد ٢٠ برميل مخلل بإجمالي ١٠٠٠ك، ٥٠ طبق كبدة مجمدة زنة الواحد ٣٠٠ جرام، ٥ ك كبدة مجمدة، ٢٠ طبق زنة الواحد ١٠٠جرام، ١٠جركن مطهرات زنة ٤ لتر، ٣٠ ك عطارة، تحرير محضر عدم إعلان عن الاسعار بدائرة مركز ومدينة أبو المطامير.

كما ضبط مخبزين قاما بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها ١٨ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة ٥٠ كجم عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وتم ضبط ٦ مخابز بلدى قامن بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى ١٩ جرام للرغيف الواحد، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه المقررة.

كما تم تحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات، وذلك بدائرة مركز مدينة المحمودية ورشيد.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.