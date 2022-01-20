الأمير ويليام يرفض دعم عمه أندرو ويسحب ألقابه العسكرية

رفض الأمير وليام التعليق على أزمة عمه الأمير أندرو مع العائلة المالكة وسحب ألقابه العسكرية والملكية، حيث سأله مراسل تلفزيوني عما إذا كان يدعم عمه خلال مشاركته الملكية العامة الأولى مع زوجته كيت في هذا العام.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن دوق كامبريدج كان يغادر متحف اللقيط في حدائق برونزويك سكوير في لندن عندما سأله صحفي، قائلاً: "صاحب السمو الملكي، هل يمكنني فقط أن أسأل هل تدعم الأمير أندرو؟"

وتابعت الصحيفة أن ويليام، الذي كان يرتدي كمامة، توقف وانحنى وأشار إلى أذنه قائلاً للمراسل:"آسف، لا أستطيع سماعك"، ثم سأل الصحفي:"هل تؤيد الأمير أندرو؟ هل تحدثت معه مؤخرًا؟"، لكن ويليام ببساطة ابتسم، وقال بضع كلمات غير مسموعة ووضع ذراعه خلف ظهر زوجته كيت عندما غادرا المبنى.. ثم سماع امرأة تقول:"علينا المضي قدمًا الآن" وقالت أخرى "أنا آسف جدًا" للدوقة.

كان الدوق يزور المتحف الذي يحكي تاريخ مستشفى اللقيط، أول جمعية خيرية للأطفال في المملكة المتحدة تأسست عام 1739 كمنزل للأطفال الذين لا تستطيع أمهاتهم الاحتفاظ بهم أو رعايتهم.

أوضحت الصحيفة أن ويليام وكيت تعلما المزيد عن قطاع الرعاية خلال زيارتهما وقابلا وجوهًا معروفة لديها خبرة في العيش في الرعاية، بما في ذلك الشاعر ليمن سيساي والرياضي السابق كريس أكابوسي والكاتب ألان جنكينز.