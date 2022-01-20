الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

متى تتوفر لقاحات لمواجهة المتحور الجديد «أوميكرون»؟.. خبراء يجيبون

لقاح أوميكرون
لقاح أوميكرون

مع الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون»، يتساءل العالم عن التوقيت الذي يمكن أن تخرج فيه لقاحات لمواجهة المتحور الخطير، ورغم تداول أخبارًا عن لقاحات لمواجهة المتحور من المتوقع أن تكون متاحة عالميًا في مارس المقبل، إلا أن الخبراء يحذرون من أنه قد يكون "متأخرًا جدًا" نظرًا لطبيعة المتغير شديد الانتشار.

هل سيكون هناك لقاحًا لـ أوميكرون؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer ألبرت بورلا، في تصريحات لشبكة CNBC، إن لقاحها الجديد الذي يستهدف "أوميكرون"، والمتغيرات الأخرى المنتشرة حاليًا، سيكون جاهزًا للتوزيع بحلول الربيع وأن الشركة بدأت بالفعل في تصنيع الجرعات.

فيما يوضح الدكتور ويليام موس، المدير التنفيذي للمركز الدولي للقاحات في كلية جونز هوبكنز، إنه هناك حاجة إلى لقاح يستهدف أوميكرون في ديسمبر، ويضيف الدكتور ويليام: "لا يزال من الممكن أن يكون ذا قيمة، لكنني أعتقد من نواحٍ عديدة، أن الأوان سيكون قد فات" بالنسبة لموجة أوميكرون الحالية.

يوافق الدكتور شون ترولوف، عالم الأوبئة المعدية في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة، هذا الرأى قائلًا: "نظرًا لمدى سرعة حدوث هذا، قد لا يكون اللقاح المستهدف مهمًا لأن الجميع سيصابون بالعدوى".

شهدت أمريكا عددًا قياسيًا من الإصابات بفيروس كورونا: أكثر من 95 ٪ من حالات كورونا المبلغ عنها كانت بسبب متحورأوميكرون اعتبارًا من أوائل يناير، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 307000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

لماذا لقاح أوميكرون ضرورى؟

يؤكد دكتور ويليام موس، أنه إذا كان اللقاح الذي يستهدف أوميكرون متاحًا في وقت سابق، فقد "يكون كافياً للوقاية من بعض هذه الأمراض وحماية القوى العاملة بشكل أفضل، وخاصة العاملين في مجال الرعاية الصحية" مضيفًا أنه لابد من جرعة لقاح معززة خاصة بأوميكرون ستكون لها فعالية عالية ضد العدوى، على الأقل مؤقتًا.

وقال بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايز Pfizer، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللقاح الجديد مطلوبًا أم لا أو كيف يمكن استخدامه.

ولكن نظرًا لعدم القدرة على التنبؤ بكل من انتشار كورونا وأوميكرون، ومع وجود متغيرات جديدة من المحتمل ظهورها ، فإن وجود لقاح يستهدف أوميكرون ومتغيرات أخرى قد يكون مفيدًا بطريقة ما، في مرحلة ما، كما يقول الخبراء. 

كما صرح ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، لشبكة CNBC أنه يعمل أيضًا على لقاح معزز خاص بأوميكرون، والذي من المحتمل أن يدخل التجارب السريرية قريبًا.

الرعاية الصحية انتشار كورونا لقاح كورونا عالم الاوبئة أوميكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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